Omignano Scalo celebra il quarto scudetto del Napoli: ecco le iniziative in programma

Omignano Scalo diventa la cornice perfetta per celebrare una pagina di storia calcistica per tutti i tifosi del Napoli del Cilento. La piazza ed il corso si animeranno con eventi e sfilate organizzate dal Club Napoli D10S di Omignano Scalo presieduto dal Presidentissimo Michele Lucia : “Tutto è pronto per accogliere i tanti tifosi che vorranno festeggiare con noi il quarto Scudetto del Napoli. Ringrazio gli oltre centocinquanta soci che hanno contribuito ad organizzare l’evento e l’Amministrazione comunale di Omignano. Sarà un momento di condivisione, dove la passione calcistica e l’allegria creeranno un’atmosfera unica e coinvolgente. Inoltre, stiamo già organizzando dal 23 al 29 luglio una bella comitiva che andrà a Dimaro a seguire il ritiro del Napoli.

Il programma

Domenica 1 giugno alle ore 20.10 la sfilata partirà nei pressi del campo sportivo e continuerà per tutto il corso fino ad arrivare in piazza alle ore 20.30. Dopo il saluto del Presidente del Club che consegnerà delle targhe alla memoria di ex tifosi del Club scomparsi negli ultimi tempi, verranno proiettati tutti i gol della cavalcata del Napoli verso lo Scudetto . Spazio poi ai fuochi d’artificio ed agli iconici cori dello Stadio Maradona che hanno caratterizzato la stagione 2024/2025 .

Il Club Napoli di Omignano Scalo offrirà gratuitamente a tutti un panino con il soffritto, un bicchiere di vino e la torta tricolore. La serata continuerà con la musica selezionata dai DJ Viceversa . Siete Invitati ad indossare qualcosa di azzurro. Nel frattempo, per l’occasione, Angelica Gugliucci (nella foto) ha ideato la pizza tricolore, dedicata al quarto Scudetto del Napoli, che sarà possibile gustare in pizzeria fino a lunedì.