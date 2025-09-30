Omignano – Salento: presentato lo spazio giochi per i bambini dai 12 ai 36 mesi

È stato presentato ieri pomeriggio presso la scuola dell’infanzia di Pagliarole di Omignano il nuovo spazio gioco per bambini dai 12 ai 36 mesi, un servizio pensato soprattutto per le famiglie di Omignano e Salento. Il servizio partirà il 1° ottobre e sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30.

L’Open Day

La struttura si è subito riempita di bambini e genitori che hanno potuto visionare gli spazi e conoscere da vicino le proposte educative ideate per stimolare creatività, curiosità e relazioni. All’open day erano presenti inoltre rappresentanti delle amministrazioni comunali di Omignano e Salento, la sindaca di Gioi, Maria Teresa Scarpa, le educatrici e la coordinatrice del progetto. Lo spazio gioco è stato realizzato con risorse stanziate nell’ambito del Fondo di Solidarietà Comunale.

“Il 1°ottobre qui alla frazione Pagliarole di Omignano Scalo si riprenderà per il terzo anno consecutivo il servizio Spazio Giochi. – ha spiegato il primo cittadino Raffaele Mondelli – È un progetto educativo rivolto ai bambini dai 12 ai 36 mesi, per i residenti del Comune di Omignano e il Comune di Salento, in quanto i due comuni si sono associati per gestire tale servizio” Mondelli ha poi parlato dei lavori che interessano le scuole del territorio: “Ad Omignano abbiamo due scuole dell’infanzia, qui a Pagliarole e l’altra in via Nazionale con ben 70 bambini iscritti e frequentanti. L’Amministrazione Comunale continua ad investire sulla formazione, perché investire sulla formazione significa investire sul futuro di un territorio e con grande soddisfazione quest’anno, oltre all’inaugurazione dello spazio giochi, ci sarà anche l’inaugurazione della mensa scolastica perché l’anno scorso abbiamo completato i lavori di efficientamento energetico e della messa in sicurezza della struttura di Pagliarole e poi quest’anno abbiamo ottenuto un altro finanziamento per la mensa scolastica, infatti ci sarà una mensa scolastica, c’è una mensa scolastica all’avanguardia con dei presidi eccellenti”.

Soddisfazione è stata espressa anche dalla consigliera comunale di Omignano Lucia Feo : “il servizio è organizzato sia per i residenti del Comune di Salento che i residenti del Comune di Omignano. Noi siamo contenti di aver attivato questo bellissimo spazio dove troviamo angoli morbidi per i bambini piccolini; un servizio veramente innovativo per il territorio e importante per le famiglie di questi due comuni dove i bambini troveranno importanti momenti di socializzazione”.