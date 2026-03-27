Omignano, nasce l’Associazione Imprenditori del Cilento: rete e sviluppo per il territorio, ecco di cosa si tratta

Dalla Biblioteca Comunale di Omignano, prende vita un progetto strategico per il futuro economico locale: è nata ufficialmente l’Associazione Imprenditori del Cilento, un’iniziativa che punta a rafforzare il tessuto produttivo e a creare nuove opportunità per imprese e giovani.

Un nuovo punto di riferimento per le imprese del Cilento

L’Associazione Imprenditori del Cilento nasce grazie alla volontà condivisa di diversi imprenditori del territorio, che hanno deciso di fare squadra per affrontare le sfide del mercato e valorizzare le risorse locali. Questo avvio, segna l’inizio di un percorso orientato alla crescita e alla collaborazione, con l’obiettivo di creare una rete solida tra le realtà imprenditoriali cilentane.

Gli obiettivi

Al centro del progetto ci sono parole chiave fondamentali come collaborazione, rete e sviluppo. L’associazione si propone di promuovere le eccellenze del Cilento, sostenendo iniziative capaci di generare valore economico e sociale. Particolare attenzione sarà rivolta anche ai giovani, con l’intento di favorire nuove opportunità lavorative e incentivare la permanenza sul territorio, contrastando il fenomeno dello spopolamento.

Un Cilento più unito e competitivo

La nascita dell’Associazione Imprenditori del Cilento rappresenta un passo concreto verso un territorio più dinamico, competitivo e coeso. L’obiettivo è costruire un sistema imprenditoriale capace di guardare al futuro, senza perdere il legame con le proprie radici culturali e produttive.

Il sostegno dell’Amministrazione comunale di Omignano

Fondamentale il supporto dell’Amministrazione comunale di Omignano, che ha accolto con favore la nascita dell’associazione, riconoscendone il valore per lo sviluppo locale. L’iniziativa parte da Omignano ma guarda all’intero Cilento, con l’ambizione di diventare un punto di riferimento per tutte le imprese del territorio e contribuire in modo concreto alla crescita economica dell’area.