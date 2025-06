Ogliastro Cilento celebra mezzo secolo di impegno politico del Sindaco Michele Apolito

Nella giornata odierna, l’aula consiliare “A. Di Genio” del Comune di Ogliastro Cilento ha ospitato una festa a sorpresa in onore del Sindaco Michele Apolito. L’evento è stato organizzato per celebrare un significativo traguardo: cinquant’anni di impegno politico al servizio della comunità.

Il tributo del vicesindaco e degli ex primi cittadini

L’iniziativa è stata introdotta dalla dottoressa Debora Longo, vicesindaco di Ogliastro Cilento, che ha espresso parole di stima e riconoscenza. La dottoressa Longo ha dichiarato: “Il Sindaco Apolito ha attraversato diverse fasi storiche, affrontando sfide e contribuendo allo sviluppo di Ogliastro. Sono orgogliosa e grata di lavorare al suo fianco e di continuare a servire la comunità con la stessa dedizione che mi ha insegnato.” Alla celebrazione hanno partecipato numerosi cittadini, amministratori e politici locali.

Tra gli ospiti d’onore, erano presenti due ex Sindaci di Ogliastro Cilento, Pietro Esposito e Raffaele Longo, i quali hanno voluto rievocare gli inizi della carriera politica di Michele Apolito, evidenziandone la passione, la dedizione e il costante impegno per la comunità.

Le parole del Sindaco Apolito: gratitudine e visione per il futuro

Visibilmente commosso, il Sindaco Michele Apolito ha preso la parola per ringraziare i presenti. Ha espresso profonda gratitudine per l’affetto ricevuto e per l’opportunità di continuare a servire il suo paese. “Grazie di cuore a tutti voi per essere qui a celebrare questo importante traguardo della mia vita. Cinquant’anni di impegno politico non sarebbero stati possibili senza il sostegno e l’affetto di una comunità come la nostra, che ha sempre messo al centro i valori di solidarietà e di collaborazione,” ha affermato il Sindaco. Ha inoltre ringraziato i suoi collaboratori e, soprattutto, i cittadini di Ogliastro Cilento per la fiducia riposta in lui.

Il Sindaco Apolito ha concluso il suo intervento con una chiara visione per il futuro: “Sono fiducioso che insieme possiamo continuare a costruire una città più solida, più sostenibile e più giusta per tutti. La mia visione è quella di una città dove ogni cittadino possa vivere con dignità e rispetto, dove ogni bambino possa crescere con speranza e opportunità.”