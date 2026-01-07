Nuovi spazi per il tempo pieno: a Rettifilo arriva la mensa scolastica finanziata dal PNRR

Capaccio Paestum investe sulla scuola: approvato il progetto esecutivo per la nuova mensa a Rettifilo. Un'opera da 1,05 milioni di euro finanziata dal PNRR

Alessandra Pazzanese
Progetto

Il Comune di Capaccio Paestum punta al potenziamento dell’edilizia scolastica e dei servizi per l’infanzia. L’amministrazione guidata dal sindaco Gaetano Paolino ha dato il via libera definitivo al progetto esecutivo per la realizzazione di nuovi spazi da adibire a mensa scolastica nella località Rettifilo.

Il progetto

L’intervento si inserisce in un quadro di investimenti strategici per il territorio, essendo interamente finanziato dall’Unione Europea attraverso il fondo Next Generation EU. L’opera rientra specificamente nella Missione 4 del PNRR, dedicata all’istruzione e alla ricerca, con l’obiettivo dichiarato di estendere il tempo pieno e migliorare la qualità della vita scolastica degli studenti.

I dettagli dell’opera e l’adeguamento tecnico

Il progetto prevede un investimento complessivo di 1.050.000,00 euro. Nonostante il percorso burocratico sia stato caratterizzato da alcune sfide tecniche emerse durante la fase di progettazione, l’ufficio Lavori Pubblici ha garantito la piena fattibilità dell’opera.

In particolare, le indagini geologiche e conoscitive hanno evidenziato la necessità di soluzioni strutturali specifiche. Per garantire la massima sicurezza e stabilità, si è optato per un sistema di fondazioni su pali profondi e per il distacco del nuovo corpo di fabbrica dall’edificio scolastico esistente. Tali varianti “impreviste e imprevedibili”, sono state prontamente autorizzate dalle Soprintendenze competenti e caricate sulla piattaforma ministeriale Futura.

I costi

Secondo il quadro economico, l’importo netto dei lavori sfiora i 900.000 euro, a cui si aggiungono le somme a disposizione per forniture, progettazione e oneri di sicurezza.

...

Continua a leggere su InfoCilento.it


