“Notti sicure” a Castellabate: l’Ente punta a potenziare i servizi di vigilanza su tutto il territorio. Al via il progetto

Con l’approvazione della delibera di Giunta n. 140/2023, è stato dato il via libera al progetto per la sicurezza urbana 2023 a Castellabate. L’obiettivo principale di questo progetto è potenziare i servizi di vigilanza sull’intero territorio comunale, concentrandosi soprattutto sulle ore notturne, al fine di garantire una maggiore sicurezza a tutti i residenti e ai numerosi turisti che affollano la zona. Data l’importante affluenza turistica presente e l’imminente picco che si raggiungerà nel mese di agosto, è stato ritenuto necessario fornire un supporto ancora più solido al Comando della Polizia Municipale, che già rappresenta un punto di riferimento efficiente per l’intera comunità.

L’obiettivo

Durante questo periodo di maggiore afflusso di visitatori, la sicurezza, sia diurna che notturna, diventa un aspetto imprescindibile per permettere a tutti di godersi serenamente le vacanze estive. L’obiettivo primario sarà garantire una sicurezza a tutto campo, sia nelle aree urbane che su quelle stradali.

Le dichiarazioni

Il Sindaco Marco Rizzo ha dichiarato: “Abbiamo deciso anche quest’anno di puntare sul potenziamento dei servizi di vigilanza sull’intero territorio comunale, al fine di rendere Castellabate un luogo sicuro sia di giorno che di notte. Desidero ringraziare il Corpo della Polizia Municipale per il prezioso lavoro svolto fino ad ora e per il continuo impegno ed efficacia dimostrati, agendo con estrema professionalità e dedizione verso la nostra comunità. La nostra massima attenzione è volta a minimizzare anche le potenziali criticità che potrebbero insorgere. La sicurezza rappresenta un elemento essenziale per una località turistica di qualità: pertanto, ci impegniamo a garantire che tutti gli standard qualitativi siano sempre più elevati e adeguati alle inestimabili bellezze del nostro territorio.”

Con il progetto sicurezza urbana 2023, Castellabate mira a diventare una meta turistica ancora più accogliente e sicura, accrescendo la soddisfazione dei visitatori e il senso di appartenenza dei cittadini, in un connubio armonioso tra bellezze naturali e tranquillità garantita.