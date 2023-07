Castellabate, l’Associazione Tommy 125 costretta a sospendere il servizio per i diversamente abili: ecco cosa è accaduto

A Castellabate, in queste ore, tiene banco la questione legata all’Associazione Tommy 125. È infatti scoppiata una vera e propria polemica per via del fatto che le preziose attività svolte quotidianamente dall’associazione a sostegno dell’intero territorio, dal primo soccorso alle esclusioni in mare per i diversamente abili e tanto altro ancora, sono state messe a dura prova da alcuni avvenimenti.

Il Comunicato dell’Associazione

“Con immenso rammarico e con il cuore infranto, l’Associazione Tommy 125, con tutti i suoi volontari, ma soprattutto Carmine e Giovanna, informano la popolazione che le escursioni per i nostri ragazzi speciali sono sospese a tempo indeterminato. Ringraziamo, con dispiacere, la capitaneria di porto che ha sanzionato l’imbarcazione dell’associazione, impendendo ai nostri amici speciali di poter godere di momenti di gioia e leggerezza. Non potranno più regalarci i loro sorrisi magici e noi non potremo più perderci nei loro occhi colmi di gioia. Non potrò più gioire dei loro sorrisi, e così non potrò più immaginare e vedere mio figlio Tommy sorridere con noi”. Sono queste le parole di Carmine e Giovanna, genitori del giovane Tommaso Gorga scomparso nel settembre scorso in un incidente stradale a cui l’associazione è dedicata.

Il Comune di Castellabate a sostegno dell’Associazione

Anche l’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco, Marco Rizzo, ha voluto esprimere la massima vicinanza ad una realtà che fa così tanto per la popolazione: “Le cose belle vanno tutelate e salvaguardate. Tanta solidarietà, altruismo e volontariato non può essere un ricordo nel nostro paese. Tanti servizi offerti all’intera comunità che hanno reso questa realtà punta di diamante del nostro mondo associazionistico. È necessario che chi fino ad ora si è dedicato così tanto agli altri gratuitamente continui a farlo con la stessa passione, ardore e impegno. Abbiamo tutti bisogno di una realtà che ci faccia capire quanto l’altruismo sia l’elemento essenziale per rendere migliore il mondo.

Da parte nostra continuerà ad esserci sempre il massimo supporto e collaborazione nella realizzazione di iniziative così importanti per tutti noi. Perché all’amore e al bene non si può chiedere di non generare altro bene. Non bisogna mollare, bisogna guardare oltre gli steccati e proseguire ben oltre. Noi ci siamo”