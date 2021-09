Folla commossa ad Ogliastro Marina per l’ultimo saluto a Tommaso Gorga

Si sono tenuti questa mattina ad Ogliastro Marina i funerali di Tommaso Gorga, il 15enne di Castellabate morto sabato in un tragico incidente stradale. La città si è fermata per l’evento. Il sindaco di Castellabate Luisa Maiuri aveva proclamato il lutto cittadino.

Il ricordo di Tommaso Gorga

In tantissimi hanno preso parte alle esequie, così tanti che la piccola chiesa non è riuscita a contenere tutti e in tantissimi hanno atteso all’esterno l’uscita della salma contenuta in una bara bianca. A salutarla tantissimi applausi. Gli amici e i compagni di scuola, lo hanno ricordato con dei palloncini bianchi fatti volare in cielo. Anche nella sua classe, al liceo scientifico “Gatto” di Agropoli, sono stati lasciati dei fiori bianchi per ricordarlo.

Il tragico incidente

Tommy, così lo chiamavano gli amici, ha perso la vita a soli 15 anni vittima di un drammatico incidente stradale. Castellabate ha voluto idealmente abbracciarlo ed essere vicina ai genitori e ai parenti nel giorno loro più triste.

La vita di Tommaso è stata drammaticamente interrotta da un incidente stradale verificatosi nel tardo pomeriggio di sabato sulla via del Mare in località Buonanotte, a Castellabate.

Il giovane, originario proprio del centro di Benvenuti al Sud, viaggiava probabilmente verso casa quando si è scontrato frontalmente contro una vettura guidata da un anziano residente in una frazione di Montecorice. Terribile l’impatto. Il 15enne è stato sbalzato a diversi metri di distanza, finendo rovinosamente sull’asfalto. Immediati i soccorsi.

Le condizioni di Tommaso Gorga sono apparse subito gravissime ai sanitari del 118, presenti insieme a carabinieri e agenti della polizia municipale. Il ragazzo è stato trasferito d’urgenza al San Luca di Vallo della Lucania dove i medici hanno disposto per lui un delicato intervento chirurgico per l’amputazione di due arti. Purtroppo, però, le sue condizioni sono precipitate. Tommaso Gorga è spirato in serata.

Gli incidenti sulla via del Mare

Purtroppo la via del Mare nel tratto tra San Marco di Castellabate, Ogliastro Marina e Montecorice, più volte è stata teatro di incidenti e in molti chiedono interventi alla Provincia affinché garantisca una maggiore sicurezza dell’arteria.

I carabinieri della compagnia di Agropoli hanno effettuato sul luogo dell’incidente tutti i rilievi necessari per ricostruire la dinamica del sinistro.

Lo scooter sul quale viaggiava il quindicenne sarebbe stato preso in pieno da un’auto guidata da un anziano di Montecorice. Un tremendo impatto che non ha lasciato scampo al quindicenne.