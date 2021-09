Morto a 15 anni: a Castellabate lutto cittadino per Tommaso Gorga

L’intera comunità di Castellabate si stringe nel dolore per la tragica scomparsa del giovanissimo Tommaso Gorga, vittima di un incidente stradale a soli 15 anni.

Domani, 20 settembre, alle ore 10 si svolgeranno le esequie e nella stessa giornata il sindaco f.f., Luisa Maiuri, con l’Ordinanza n.41 del 19/09/21, interprete dei sentimenti di tutta la cittadinanza, ha proclamato il lutto cittadino per commemorare il piccolo. Castellabate vuole idealmente abbracciare ed essere vicina ai genitori e ai parenti di Tommaso nel giorno più triste.

Il primo cittadino ha disposto, inoltre, l’esposizione a mezz’asta della bandiera della Casa comunale in segno di lutto, la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche per l’intera giornata, ai titolari di attività commerciali e pubblici esercizi chiede di evitare comportamenti che contrastino con lo spirito di lutto, ordinando l’abbassamento delle serrande dalle ore 10 e fino alla conclusione della cerimonia funebre, indica che nelle scuole di ogni ordine e grado si esprima la partecipazione con l’osservanza di un minuto di raccoglimento alle ore 10 e invita ad altri segni tangibili di partecipazione al lutto, evitando attività ludiche e ricreative.

Il cordoglio del Sindaco f.f., Luisa Maiuri, a nome dell’amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza: “Oggi per la nostra comunità è un giorno triste, il saperci vicini e uniti nel cordoglio per la perdita di un piccolo figlio di questa terra, spero possa essere di conforto alla famiglia in questa circostanza troppo dolorosa. Esprimo pubblicamente, ancora una volta, le più sincere e sentite condoglianze alle Famiglie e ai loro cari”