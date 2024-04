Capaccio: incidente sulla SS18, un ferito

Un incidente stradale si è verificato questa mattina, intorno alle ore 12:00, sulla SS18 a Capaccio Paestum all’altezza del supermercato Sole365.

A scontrarsi un camion ed un Opel Mokka.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni l’uomo alla guida della Opel, proveniente da Agropoli direzione Santa Cecilia, per cause ancora da accertare sarebbe entrato in collisione con il camion.

Ad aver la peggio proprio il conducente all’interno dell’autovettura, trasportato in ospedale.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 con un’ambulanza della Croce Rossa e i Carabinieri della Stazione di Capaccio Scalo, guidati dal luogotenente Giuseppe D’Agostino.

I militari dell’arma hanno effettuato tutti i rilievi del sinistro per capire la dinamica.

Inoltre hanno provveduto al traffico, in tilt per diversi minuti vista anche l’ora di punta.