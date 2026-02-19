Nino D’Angelo, “I miei meravigliosi anni ’80”: sold out al PalaSele di Eboli

Sarà il 27 giugno 2026 all’Antiteatro degli Scavi di Pompei il momento conclusivo de ‘I miei meravigliosi anni ’80… bis! – Palasport tour 2026’, il viaggio musicale con cui Nino D’Angelo festeggia mezzo secolo di carriera insieme al suo pubblico.

Dopo gli straordinari successi del 2025 – tra tour sold out, trionfi estivi e riconoscimenti cinematografici – il cantautore napoletano torna nei grandi spazi live con uno spettacolo che unirà musica, immagini e racconto, ripercorrendo i brani simbolo della sua carriera: dagli anni ’80 fino ai successi più recenti, attraversando anche alcune pagine degli anni ’90, in un viaggio emotivo lungo cinquant’anni.

Sold out al PalaSele di Eboli

Prima del gran finale di Pompei, il tour toccherà alcuni dei principali palasport italiani tra cui il PalaSele di Eboli, sabato 11 aprile, già sold out, con una scaletta rinnovata pensata per celebrare questo importante anniversario artistico insieme al pubblico.

L’emozione del cantante partenopeo

“I miei 50 anni di carriera si concluderanno in un posto meraviglioso, con una data voluta dalla gente. Non ci pensavo, sono molto felice: è una chiusura fortissima. Concludere il tour agli Scavi dell’Anfiteatro di Pompei sarà un’emozione immensa”.