Nel salernitano, arresti domiciliari per 2 persone per furto di biciclette elettriche

In data 22 dicembre, i Carabinieri della Compagnia di Amalfi hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal GIP del Tribunale di Salerno su richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di due uomini, per il reato di furto aggravato in concorso.

L’ipotesi

Secondo l’ipotesi accusatoria gli indagati, si sarebbero resi responsabili tra il 2 ed il 5 agosto 2023, complessivamente di quattro furti di biciclette elettriche asportate dal Comune di Maiori.

Il provvedimento

Il provvedimento cautelare è ovviamente suscettibile di impugnazione e le accuse, così come formulate, saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento.