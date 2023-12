Ennesimo furto in Cilento: l’ultimo colpo a San Mango. Malviventi entrano in casa con i proprietari all’interno dell’abitazione

Ladri in azione nel Cilento. Una nuova ondata di furti, nelle ultime settimane, sta seminando il panico tra i cittadini. L’ultimo colpo, si è registrato nella serata di ieri a San Mango Cilento. Erano le 20:30, circa, quando una famiglia del posto, è stata vittima di un furto mentre, gli stessi, erano presenti nell’abitazione.

La ricostruzione

Stando alle prime ricostruzioni, i malviventi si sarebbero introdotti nell’abitazione intorno alle 18:15, per poi lasciarla alle 19:25. Questo lasso di tempo ha permesso loro di rovistare ovunque, portando via oggetti di valore e preziosi dalle camere da letto poste al piano superiore. I ladri hanno, quindi, agito con calma e precisione, rubando una quantità significativa di oro presente in casa anche dall’alto valore affettivo.

Una volta fatta l’amara scoperta, i proprietari, sotto shock per l’accaduto, non hanno esitato a contattare i Carabinieri che hanno ricostruito la dinamica anche grazie alle telecamere di sicurezza dei vicini, che hanno rivelato la durata di oltre un’ora all’interno dell’abitazione. Questo di San Mango Cilento non è un caso isolato. Negli ultimi giorni, infatti, sono diversi i piccoli centri della zona che sono stati presi di mira dai ladri. Sempre nella giornata di ieri i Carabinieri, erano impegnati in altri rilievi in una casa al confine tra il Comune di Sessa Cilento e Omignano, in località Pagliarole e in un altro appartamento, sito a Vallo Scalo, dove i ladri avrebbero tentato di mettere a segno un altro furto.

I cittadini chiedono maggiori controlli

I cittadini, a questo proposito, chiedono maggiori controlli e una maggiore presenza di videosorveglianza sull’intero territorio comunale affinchè vengano adottate misure efficaci per fermare questa ondata di criminalità che minando la sicurezza e la tranquillità dei cittadini cilentani.