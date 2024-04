Eboli: torna in azione il ladro che agisce in pieno centro cittadino

È tornato in azione ieri sera il ladro del centro cittadino ad Eboli. Dopo aver sottratto dal supermercato di via Buozzi tre barattoli di filetto di tonno, selezione pregiata, e prima ancora a quanto pare delle pezze di formaggio, ieri sera ha agito in un bar del centralissimo viale Amendola.

Il furto

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è entrato nell’attività commerciale, ha chiesto un bicchiere d’acqua al barista e poi con fare disinvolto ha preso il barattolo della mancia sistemato al lato del bancone, lo ha riposto nel suo borsello nero che porta a tracolla, ha richiuso la cerniera ed è andato via.

Quando il personale in servizio si è accorto del barattolo mancante e sono state visionate le telecamere di sorveglianza interna, il quadro è stato subito chiarito.

L’ennesimo furto in centro cittadino è stato messo a segno di giorno.