Agropoli: ancora un furto. Paura tra i residenti

Non si arresta l’allarme furti ad Agropoli. La sera scorsa, intorno alle 20, un altro colpo messo a segno, questa volta in via Giotto, una traversa di via Risorgimento. Tre le persone che sarebbero state viste entrare in un’abitazione dopo aver superato il cancello e aver forzato un ingresso. Una volta dentro in pochi minuti hanno messo tutto a soqquadro e hanno portato via dei monili d’oro.

La scoperta del furto

Ad accorgersi di quanto avvenuto sono stati i proprietari che, rientrati a casa, hanno trovato porte e finestre spalancate e l’appartamento in disordine. Immediatamente è scattato l’allarme. Sul posto i carabinieri della compagnia di Agropoli che hanno effettuato un sopralluogo e avviato le indagini.

Le indagini

Stando ad alcune testimonianze i malviventi erano a bordo di un’Audi di colore scuro. Dopo aver commesso il furto osservavano con fare circospetto altre abitazioni vicine, forse con l’intenzione di proseguire nel loro disegno criminoso, ma quando è stato scoperto il furto l’allarme dei proprietari li ha messi in fuga.

Nei giorni scorsi si erano registrati anche altri episodi in centro e nelle frazioni periferiche. I residenti continuano ad invocare maggiori controlli. C’è paura per i tanti episodi registrati negli ultimi tempi.