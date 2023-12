Agropoli, ladri in azione: tentati furti anche in prossimità del centro

È sempre più allarme furti ad Agropoli. Diverse le segnalazioni dei cittadini che denunciano la presenza di malintenzionati che andrebbero in giro per la città pronti ad agire, non soltanto di notte ma anche nelle ore diurne. Nel weekend gli ultimi tentativi.

Furti ad Agropoli, episodi in prossimità del centro

In via Marco Polo, tra via Taverne e via Pio X, due ladri si erano intrufolati in un appartamento al primo piano di uno stabile. Una volta dentro hanno scoperto che erano presenti i proprietari e si sono dati alla fuga dal balcone. Sarebbero stati visti fuggire verso una Mercedes bianca dove c’era una terza persona ad aspettarli. Alcuni presenti hanno tentato di segnare il numero di targa consegnandolo alle forzedell’ordine.

La preoccupazione dei residenti

Il tam tam si è diffuso velocemente. Su social e gruppi WhatsApp in tanti hanno iniziato a segnalare persone sospette e soprattutto la presenza dell’auto di grossa cilindrata, in centro e nelle vie periferiche, dal Moio a Fuonti.

«La percezione di sicurezza viene a mancare anche in zone centrali, dove in passato non abbiamo mai avuto questa preoccupazione», dice un residente.

Gli altri episodi

Quello registrato lo scorso weekend in via Marco Polo non è l’unico caso. Denunce di furti tentati o messi a segno sono stati segnalati nei giorni scorsi anche in altre zone di Agropoli.

Due i colpi in centro, entrambi in traverse di Corso Garibaldi. Il primo messo a segno, in via Amendola, il secondo soltanto tentato, a poca distanza. In quest’ultimo caso i malviventi sono riusciti ad accedere ad un’abitazione da un finestrone che dà sul pianerottolo delle scale. Una volta dentro hanno rovistato ovunque non riuscendo a trovare nulla di valore.

I carabinieri indagano sugli ultimi episodi ma il personale ridotto di forze dell’ordine sul territorio rende sempre più difficile in particolare le attività di controllo e prevenzione.