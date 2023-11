Agropoli, ancora furti in Città: è la “banda del volantino”

È stata ribattezzata la “banda del volantino”. Sono persone che vanno in giro con la “scusa” del volantinaggio per condomini e appartamenti e ne approfittano per studiare i movimenti degli inquilini, verificare se una casa è abitata e frequentata, per poi intrufolarsi e fare razzia degli oggetti preziosi. L’ennesima vittima un’anziana donna che vive in centro ad Agropoli, i cui movimenti sono stati osservati e, una volta uscita di casa, si è rovistato nella sua stanza per racimolare monili e oggetti preziosi. Probabilmente il ladro, con i suoi complici a fare da palo, pensava di avere più tempo ma il rientro fortuito del figlio della donna a casa ha spinto il malvivente a mettersi in fuga in tutta fretta, lasciando il materiale pubblicitario sul letto, e sottraendo invece, una settimana enigmistica scambiandola per il suo materiale pubblicitario di copertura.

Rabbia tra i cittadini

Al rientro a casa l’anziana donna si è accorta del materiale sottratto dal suo portagioie in camera da letto e ha sporto denuncia ai carabinieri. L’episodio, avvenuto in pieno giorno, lascia sgomenti i cittadini e soprattutto le persone più anziane, ancora più indifese di fronte a questa invasione della loro serenità domestica e lesi non soltanto per la sottrazione dei beni materiali ma degli affetti e dei ricordi di una vita.