Campionato italiano di Motocross: vince il salernitano Alfredo Memoli, anche un cilentano nel team

Il salernitano Alfredo Memoli, 28 anni, titolare dell’Accademy 263, già vice campione italiano nel 2022, torna alla carica con l’obiettivo di diventare il più forte sempre nella categoria Prestige 300 2T. E dopo un anno sabbatico, senza partecipare all’attività agonistica, quest’anno alla seconda gara a Cingoli nelle Marche centra il gradino più alto del podio davanti a Riccardo Cencioni (Ktm- La Rocca) e Davide Zampino (GasGas-04 Park). Una gara perfetta, davanti a tremila spettatori, su una pista resa pesante dal fango provocato dalle forti piogge dei giorni scorsi, ad esaltare le doti dei piloti per una gara ricca di emozioni e puro spettacolo. Il centauro salernitano è andato fortissimo, più veloce di tutti, su due manche le ha vinte entrambe andandosi poi a posizionare nella parte nobile della classifica generale dopo un avvio, la prima gara, non fortunata per un guasto al motore che lo aveva portato al ritiro.

Nel team anche il cilentano, Francesco Cerone

Memoli, che quest’anno gareggia per la Beta -Salerno, è affiancato in questa avventura ancora una volta dal giovane rider e meccanico cilentano Francesco Cerone e da Carlo Marino, titolare della concessionaria Moto & Moto di Salerno che ha messo a disposizione il mezzo per disputare il campionato.

Le prossime tappe

Adesso si attende l’esito della prossima gara, il 21 e 22 maggio prossimi a Montevarchi, in Toscana, per capire se davvero questo possa essere la volta buona per Alfredo Memoli ed il suo team di portare a Salerno il titolo di Campione d’Italia.