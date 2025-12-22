Natale all’insegna del maltempo: in arrivo piogge e temporali

L'avviso è valido dalle 6.00 di domani, 23 dicembre e fino alle 6.00 di mercoledì 24 dicembre

A cura di Redazione Infocilento
Ombrello, pioggia

La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo di livello Giallo per temporali valida dalle 6 di domani, martedì 23 dicembre, alle 6 di dopodomani, mercoledì 24 dicembre. Si prevedono precipitazioni a carattere di rovescio o temporale che, a scala locale, potrebbero essere anche intense.

Le zone interessate

La criticità idrogeologica riguarda le seguenti zone di allerta: 1 – Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; 2 – Alto Volturno e Matese; 3 – Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; 5 – Tusciano e Alto Sele; 6 – Piana Sele e Alto Cilento; 8 – Basso Cilento. La perturbazione interesserà dapprima i quadranti settentrionali della regione per poi estendersi su quelli centro-meridionali.

Le raccomandazioni

Tra le principali conseguenze dell’impatto al suolo delle precipitazioni si segnalano possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, caduta massi e fenomeni franosi legati a condizioni di fragilità del territorio.

Si ricorda ai Comuni delle zone di allerta interessate di attivare i COC (Centri Operativi Comunali) e di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile. Prestare attenzione alle comunicazioni della Sala Operativa Regionale.

