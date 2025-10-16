Morti in un incidente sulla Bussentina: domani i funerali di Angelo e Antonietta

Si terranno domani, 17 ottobre, i funerali di Angelo Saverio Spina e della compagna Antonietta Aluotto, deceduti in un tragico incidente sulla Bussentina. Le esequie sono fissate per le ore 10 presso la Cappella di Sant’Antonio, a Monte San Giacomo. Per l’occasione, il sindaco Angela D’Alto ha proclamato il lutto cittadino.

L’incidente

L’incidente, che è costato la vita alla coppia, è avvenuto lo scorso sabato 11 ottobre. I due viaggiavano sulla Bussentina a bordo di una moto che si è schiantata contro una Fiat Punto guidata da un 68enne di Buonabitacolo. Quest’ultimo è indagato per duplice omicidio stradale poiché, stando alle prime ricostruzioni dei carabinieri della stazione di Sanza, avrebbe compiuto una manovra azzardata, travolgendo due moto, tra cui quella con a bordo il 64enne Angelo Saverio Spina e la 55enne Antonietta Aluotto.

L’autopsia

Ieri, presso l’ospedale di Polla, è stata eseguita l’autopsia, che avrebbe confermato che i due sono morti sul colpo a causa della violenza dell’impatto e della gravità delle lesioni riportate. Una terza persona è ricoverata all’ospedale “Ruggi”, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.