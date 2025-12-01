Morigerati, inaugurato il percorso de “I Presepi nel Borgo”: 5 allestimenti tra archi e vicoli

Tra vicoli e archi, le piccole Natività, realizzate anche con materiali di riciclo, accompagnano i visitatori senza imporsi, suggerendo la meraviglia del racconto natalizio e la bellezza discreta delle strade di pietra

Morigerati, presepe

Una mappa che si snoda tra archi e vicoli del centro storico di Morigerati: è il percorso “I Presepi nel Borgo”, inaugurato ieri, domenica 30 novembre, in occasione della prima domenica di Avvento e visitabile liberamente fino al 18 gennaio 2026.

Ecco il percorso

Cinque presepi, raccolti e custoditi per anni da Don Pompeo Mauro, parroco a Morigerati per vent’anni, sono stati collocati dai giovani del paese con l’aiuto degli adulti, con l’obiettivo di valorizzare la memoria storica, la bellezza del centro storico di Morigerati e la partecipazione attiva della comunità. L’iniziativa è stata promossa dalla Parrocchia del Santuario di San Demetrio Martire con il Comune, guidata da Don Antonino Savino.

Il commento

«Partecipare a questo progetto è stato un modo per sentirci parte di qualcosa di più grande. Sistemare i presepi nei vicoli ci ha permesso di ridare vita a oggetti che hanno una lunga memoria e di far riscoprire a tutti la bellezza del nostro borgo nel periodo di Natale», raccontano alcuni dei giovani protagonisti dell’iniziativa. 

Tra vicoli e archi, le piccole Natività, realizzate anche con materiali di riciclo, accompagnano i visitatori senza imporsi, suggerendo la meraviglia del racconto natalizio e la bellezza discreta delle strade di pietra.

Presente anche un’opera di Ferrigno

L’ultimo presepe, collocato in chiesa, è l’opera di Marco Ferrigno, acquistata lo scorso anno dal Comune. Il percorso offre così un’esperienza lenta, da percorrere a passo d’uomo. Silenzioso, essenziale e autentico, il Natale di Morigerati si riflette in queste piccole Natività, che parlano di comunità, di fede e cura per le proprie radici.

