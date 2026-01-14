Montesano S.M.: Morte Dora Lagreca, fissato l’incidente probatorio sul cellulare dell’indagato

L’esito della perizia potrebbe rappresentare una nuova svolta nell’inchiesta sulla morte della giovane

Erminio Cioffi
Nuovo sviluppo nell’inchiesta sulla morte di Dora Lagreca, la 30enne di Montesano sulla Marcellana precipitata da un palazzo di Potenza nell’ottobre 2021. Il Tribunale di Potenza ha fissato per l’11 febbraio l’incidente probatorio per l’analisi del telefono cellulare di Antonio Capasso, fidanzato della giovane e indagato per istigazione al suicidio.

Le decisioni della Procura

La Procura ha disposto una perizia informatica per verificare l’eventuale presenza di file cancellati o dati non recuperati, utilizzando tecniche avanzate di estrazione.

L’esperto inizialmente incaricato ha però rinunciato per incompatibilità, essendo consulente dell’indagato: ora si attende la nomina di un nuovo perito, che potrebbe anche far slittare la data fissata.

Intanto resta aperta l’inchiesta: per la terza volta il giudice ha respinto la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura, accogliendo le opposizioni presentate dagli avvocati della famiglia Lagreca.

L’esito della perizia sul cellulare potrebbe rappresentare un passaggio decisivo per chiarire cosa accadde nelle ore precedenti alla tragedia.

