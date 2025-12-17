Caso Dora Lagreca, il gip dice no all’archiviazione: disposte nuove indagini

Una scelta che mantiene aperto il procedimento e riaccende l’attenzione su una vicenda ancora segnata da interrogativi

A cura di Federica Pistone

Nuove indagini sul caso di Dora Lagreca. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza ha respinto, per la terza volta, la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura lucana e ha disposto ulteriori approfondimenti investigativi sulla morte della trentenne originaria di Montesano sulla Marcellana.

La decisione

La decisione accoglie l’istanza presentata dagli avvocati della famiglia della giovane, deceduta a Potenza dopo essere precipitata dal quarto piano di una palazzina in via di Giura. La Procura indaga nei confronti del fidanzato, Antonio Capasso, con l’ipotesi di reato di istigazione al suicidio, ma aveva chiesto nuovamente la chiusura del fascicolo.

Una vicenda dai tanti interrogativi

Il gip, anche in questa occasione, ha ritenuto che il quadro investigativo necessiti di ulteriori accertamenti, rimandando gli atti agli inquirenti. Una scelta che mantiene aperto il procedimento e riaccende l’attenzione su una vicenda ancora segnata da interrogativi, in attesa di nuovi sviluppi giudiziari.

