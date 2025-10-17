“Crimini e delitti”: il caso di Dora Lagreca

Un lungo viaggio che ripercorrerà e esaminerà le notizie e i casi di cronaca nera che hanno caratterizzato l'intero territorio cilentano e non solo

A cura di Redazione Infocilento

“Crimini e Delitti” è il programma condotto da Maria Emilia Cobucci, in tandem con l’avvocato Francesco Barone, in onda tutti i venerdì a partire dalle ore 20:40. Ospiti di questa puntata la psicologa e psicodiagnosta Biagina Grippo e la giornalista Federica Pistone.

Un lungo viaggio che ripercorrerà e esaminerà le notizie e i casi di cronaca nera che hanno caratterizzato l’intero territorio cilentano e non solo. Attraverso approfondimenti, immagini e testimonianze verranno raccontate tutte le storie che nel corso degli anni hanno lasciato un segno indelebile.

Al centro dell’attenzione il caso di Dora Lagreca, la 30enne originaria di Montesano sulla Marcellana, deceduta la notte tra l”8 e il 9 Ottobre del 2021 nel quartiere del Parco Aurora a Potenza, in condizioni ancora tutte da chiarire.

