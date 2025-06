Montecorice, “parcheggi più cari”: l’accusa della minoranza

La minoranza consiliare del comune di Montecorice si fa sentire in merito al piano tariffario dei parcheggi per la stagione turistica già entrata nel vivo. A muovere perplessità sono Ivan Chiariello e Caterina Pollaro, che attaccano: “Le tariffe sono aumentate, un altro aumento silenzioso dopo quello della Tari”.

Le tariffe

La Giunta Comunale di Montecorice, infatti, ha approvato due delibere sul piano parcheggi nel giro di poche settimane. L’aumento del costo dei parcheggi è significativo anche per quanto riguarda i residenti: dall’abbonamento mensile ad una nuova tariffa giornaliera.

“Ora basta, sono solo più tasse per i cittadini”

“L’unica nota positiva è l’introduzione dell’abbonamento anche per il parcheggio di Baia Arena, che prima non era previsto”, aggiungono i consiglieri di minoranza. “Ora basta, sono solo più tasse per i cittadini, più vantaggi per i soliti noti” tuonano Chiariello e Pollaro.