Cilento

Montecorice, attenzione sulla sicurezza stradale. La minoranza segnala criticità: “Qui si può cadere”

Il gruppo di minoranza consiliare guidato da Ivan Chiariello ha diffuso una nota in cui segnala la presenza di numerosi tratti considerati pericolosi sul territorio comunale

Manuel Chiariello
Montecorice strada

La sicurezza delle strade torna al centro del confronto politico nel comune di Montecorice. Il gruppo di minoranza consiliare guidato da Ivan Chiariello ha diffuso una nota in cui segnala la presenza di numerosi tratti considerati pericolosi sul territorio comunale, annunciando di aver avviato una serie di iniziative formali per sollecitare interventi da parte degli enti competenti.

La denuncia

Secondo quanto riportato, in diverse zone del territorio vi sarebbero carreggiate prive di adeguate protezioni, con margini a rischio e tratti a ridosso di dirupi, situazioni che, si legge nella nota, sarebbero state segnalate più volte dai cittadini negli anni. La minoranza ha comunicato di aver presentato una segnalazione agli enti competenti, un’interpellanza indirizzata al sindaco e un esposto alla Procura della Repubblica, corredato da fotografie e descrizioni dei punti ritenuti più critici. Tra le strade indicate come particolarmente a rischio ne figurano diverse: Fornelli – Stuorto – San Donato – Giungatelle, la strada Rosaine – San Nicola a Mare, la zona del Centro Assunta, nei pressi del campetto e tante strade provinciali che caratterizzano gran parte del territorio.

La nota

Nella nota diffusa dalla minoranza viene inoltre richiamato il finanziamento regionale destinato alla viabilità. La Regione Campania, infatti, ha recentemente approvato i progetti presentati dai Comuni nell’ambito del cosiddetto “Bando Strade”, assegnando risorse anche al Comune di Montecorice, per un importo di circa tre milioni di euro destinati alla sistemazione delle strade provinciali ricadenti nel territorio comunale.

Alla luce di ciò, la minoranza chiede chiarimenti sullo stato dell’iter e sui tempi di avvio degli interventi, sollecitando l’Amministrazione a fornire aggiornamenti sui lavori previsti e sulle priorità individuate.
La questione della sicurezza stradale resta quindi al centro del dibattito politico locale, soprattutto alla luce dell’immane tragedia che si è consumata sull’arteria delle Ripe Rosse lo scorso 14 marzo con due giovani vite, quelle di Michele e Maria, scomparse troppo presto anche a causa di mancate adeguate protezioni nel luogo dell’impatto.

La replica

Dall’altra parte l’Amministrazione Comunale di Montecorice, guidata dal Sindaco Flavio Meola, si è sempre mostrata attenta a questa problematica che attanaglia molteplici punti del territorio. Da pochi giorni, ad esempio, sono partiti anche gli interventi di ripristino della trafficata arteria sul torrente Rio Lavis ad Agnone. Ma non solo. Il contatto tra il primo cittadino e la Provincia di Salerno, gestore della gran parte delle strade che attraversano le varie frazioni del Comune, è costante e continuo: “Segnaliamo criticità da anni e chiediamo interventi tempestivi ed efficaci”, le parole del Sindaco.

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