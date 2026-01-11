Montano Antilia punta sui giovani: spazi pubblici e Terzo Settore per il progetto RiGenerazioni

L’amministrazione comunale di Montano Antilia ha approvato l’avvio di una procedura di evidenza pubblica per identificare partner del Terzo Settore interessati a partecipare al bando nazionale “RiGenerazioni”. L’iniziativa, promossa da Sport e Salute S.p.A. e finanziata dal Dipartimento per le Politiche Giovanili, mette a disposizione un fondo complessivo di 25 milioni di euro per contrastare il disagio giovanile e promuovere il protagonismo delle nuove generazioni.

Gli obiettivi

La Giunta Comunale, presieduta dal sindaco Luciano Trivelli, ha deliberato di orientare la proposta progettuale specificamente sulla “Linea di intervento 1”, dedicata alla creazione di spazi per i giovani. In quest’ottica, il Comune ha deciso di mettere a disposizione i locali dell’ex edificio scolastico situato in località San Vito, nel capoluogo, come centro nevralgico per le future attività.

Il modello dell’amministrazione condivisa

L’operazione si fonda sui principi di sussidiarietà e co-progettazione, richiamando il Codice del Terzo Settore e il concetto di “amministrazione condivisa”. L’obiettivo dell’Ente è quello di costituire un partenariato solido con un unico soggetto proponente — scelto tra Associazioni e Fondazioni iscritte al RUNTS o all’Anagrafe delle ONLUS — che agirà come capofila del progetto.

Il bando “RiGenerazioni” richiede infatti la creazione di reti territoriali che includano almeno altri due soggetti partner tra Enti del Terzo Settore, Enti Pubblici o associazioni sportive dilettantistiche (ASD/SSD). Il Comune di Montano Antilia intende partecipare attivamente offrendo non solo gli spazi, ma anche il supporto istituzionale necessario per favorire la coesione sociale e lo sviluppo sostenibile della comunità locale.

Scadenze e prossimi passi

I tempi per la presentazione delle proposte sono serrati: il termine perentorio fissato dal bando nazionale per la presentazione dell’idea progettuale definitiva è il 9 gennaio 2026.