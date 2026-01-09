Mimmo Gorga confermato alla guida di Cst Sistemi Sud: “Un patto di fiducia per il territorio”

L’assemblea dei soci di CST Sistemi Sud ha rinnovato la propria fiducia a Mimmo Gorga, confermandolo alla presidenza della società consortile. Un voto che non è stato solo una formalità burocratica, ma un segnale politico e gestionale di forte continuità: i 14 enti locali presenti, che rappresentano oltre l’80% del capitale sociale, si sono espressi all’unanimità per il proseguimento del suo mandato.

Ad affiancare Gorga nel consiglio di amministrazione per il prossimo triennio saranno Pasquale Mazza e Maristella Buonora, completando una squadra chiamata a gestire una fase importante per la digitalizzazione e lo sviluppo dei servizi negli enti locali.

Un impegno corale per i comuni

“Questa conferma rappresenta un autentico patto di fiducia con i sindaci dei comuni soci ed i loro territori,” ha dichiarato Gorga subito dopo la rielezione. Il presidente ha tenuto a sottolineare come i traguardi raggiunti negli ultimi anni siano il risultato di una gestione condivisa. “I risultati non sono il prodotto del lavoro solitario di qualcuno, ma il frutto di un impegno corale di tutti gli attori: i comuni, i loro dipendenti e la nostra squadra di tecnici competenti e appassionati.”

Alla votazione hanno partecipato i rappresentanti dei comuni di Agropoli, Ascea, Aquara, Capaccio Paestum, Gioi, Laureana Cilento, Monteforte, Ogliastro Cilento, Ottati, Prignano Cilento, Stio, Torchiara, Pisciotta e l’Unione dei Comuni Paestum ed Alto Cilento.

Le sfide future: PNRR e nuovi servizi

Il nuovo mandato si apre sotto il segno delle grandi opere digitali e strutturali. L’agenda di CST Sistemi Sud per i prossimi tre anni è già densa di obiettivi ambiziosi. In cima alle priorità figura il completamento degli interventi legati al PNRR, fondamentali per modernizzare la macchina burocratica dei piccoli e medi centri.

Oltre al consolidamento dei servizi già attivi, Gorga ha annunciato la volontà di proporre agli enti ulteriori progettualità strategiche, mirate a migliorare la qualità della vita dei cittadini e l’efficienza degli uffici comunali. La sfida sarà quella di trasformare le risorse disponibili in soluzioni concrete per un territorio che chiede innovazione senza perdere il legame con la propria identità.