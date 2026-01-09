Metrò del Mare pronto a salpare: al via la nuova stagione dei collegamenti Alicost, ecco orari e tariffe

Ripartono i collegamenti marittimi per Costiera Amalfitana, Cilento e Golfo di Napoli e Salerno

Il Metrò del Mare è pronto a tornare operativo per la prossima stagione estiva. Alicost ha annunciato l’avvio dei nuovi collegamenti marittimi 2026, con orari aggiornati e un’offerta potenziata per favorire la mobilità turistica via mare lungo la Costiera Amalfitana, il Golfo di Salerno, il Cilento e le isole del Golfo di Napoli.

Disponibile il flyer ufficiale con gli orari

È già disponibile il flyer ufficiale con gli orari delle tratte, uno strumento utile per programmare soggiorni, escursioni giornaliere e trasferimenti marittimi. Un supporto pensato per strutture ricettive, agenzie di viaggio e operatori turistici che desiderano offrire ai propri ospiti un servizio completo e organizzato.

Prenotazioni già attive per la stagione 2026

Il sistema di prenotazione Alicost è già attivo, consentendo agli operatori di programmare e vendere i collegamenti marittimi con largo anticipo. Una scelta strategica che permette di rispondere alla crescente domanda di mobilità sostenibile e di facilitare gli spostamenti lungo le principali destinazioni turistiche della Campania.

Tours ed escursioni: un’offerta ampliata per valorizzare il territorio

Oltre alle tratte di linea, Alicost propone un ricco ventaglio di tour ed escursioni via mare, illustrati nel dettaglio sul sito ufficiale Alicost. Le partenze sono previste da Salerno e dai principali porti della Costiera Amalfitana, con itinerari pensati per valorizzare il territorio e adatti sia a viaggiatori individuali che a gruppi organizzati.

“Capri Dream”: il tour esclusivo tra i più richiesti

Tra le proposte di maggior richiamo spicca il tour “Capri Dream”, con partenze giornaliere da Salerno, Vietri sul Mare, Cetara, Maiori, Amalfi e Positano. Il pacchetto include il passaggio marittimo e un suggestivo giro dell’isola di Capri dal mare, che permette ai partecipanti di ammirare i celebri Faraglioni, le grotte e le acque cristalline che rendono l’isola una delle mete più iconiche al mondo.

Scali intermedi per un’esperienza completa in Costiera Amalfitana

I tour Alicost in partenza da Salerno e/o Amalfi prevedono, a seconda della tipologia scelta, la possibilità di effettuare scali intermedi nella stessa giornata ad Amalfi, Positano, Sorrento e Capri. Un’opportunità ideale per chi desidera vivere un’esperienza integrata lungo la Costiera Amalfitana, combinando mare, paesaggi e visite alle località più rinomate.

Ecco orari e tariffe

Linea 1 Salerno – Costa D’Amalfi (via Agropoli)

(Clicca qui per orari e tariffe su tutte le tratte)

