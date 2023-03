Medico in pensione, assistenza a rischio a Serre: sindaco incontra vertici del Distretto Sanitario

Con il pensionamento del medico di base del paese molti cittadini hanno rischiato di rimanere privi di una figura sanitaria di riferimento. È quanto accaduto a Serre dove, per far fronte al problema, il sindaco, Antonio Opramolla, ieri pomeriggio ha raggiunto la sede di Eboli del Distretto Sanitario 64 per incontrare la Dottoressa Marilena Montefusco, Direttrice del Distretto Sanitario 64 Eboli/Buccino; la Dottoressa Pasqualina Calzaretta, Responsabile U.O. Assistenza Sanitaria di Base e la Dottoressa Maria Teresa Gianni, Dirigente Amministrativa presso lo stesso Distretto Sanitario.

Accordo con il Distretto per un nuovo medico di base

Le dottoresse Montefusco, Calzaretta e Gianni hanno espresso la loro disponibilità a seguire l’iter, già avviato, per la richiesta, inoltrata alla Regione Campania, di completamento dell’assistenza sanitaria a Serre e così, entro poche settimane, al comune alburnino dovrebbe essere assegnato un medico di base a cui i cittadini potranno rivolgersi anche per l’affidamento del proprio libretto sanitario.

Il potenziamento del 118

L’incontro ha rappresentato anche l’occasione per concordare il potenziamento del servizio del 118 da parte del Distretto e il trasferimento della Guardia Medica in un’altra sede, da individuare tra quelle di proprietà dell’ente comunale e prive di barriere architettoniche così da consentire un accesso più agevole anche alle persone con disabilità.

Per agevolare l’apertura di studi medici a Serre il sindaco, di concerto con tutta l’amministrazione comunale, si è impegnato ad individuare un’ulteriore sede, sempre di proprietà dell’ente e sita sul territorio comunale, da offrire in comodato d’uso gratuito ai medici che decideranno di prestare servizio nella cittadina.