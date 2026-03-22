Maxi rissa durante Real Palomonte – Teggianese. Calciatore in ospedale

Pomeriggio di tensione e violenza sul campi di calcio dilettantistico a Palomonte, dove la sfida tra Real Palomonte e Teggianese del girone C del campionato di terza categoria è stata sospesa a causa di una maxi rissa scoppiata nel corso del secondo tempo.

I fatti

L’episodio chiave si è verificato al 12° minuto della ripresa, quando il portiere del Real Palomonte è intervenuto fallosamente su un attaccante della Teggianese. L’arbitro non ha avuto dubbi ed ha estratto il cartellino rosso. Ma la situazione è rapidamente degenerata: secondo le prime ricostruzioni, il calciatore della Teggianese, rimasto a terra dopo il fallo, sarebbe stato aggredito dallo stesso portiere appena espulso.

Il gesto avrebbe scatenato la reazione immediata di compagni di squadra e dirigenti, trasformando il terreno di gioco in teatro di una violenta rissa che ha coinvolto numerosi presenti.

Un calciatore in ospedale

Ad avere la peggio è stato proprio l’attaccante della Teggianese, che ha riportato una frattura al braccio. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, dopo le prime cure, hanno disposto il trasferimento presso l’ospedale di Oliveto Citra.

A seguito dell’accaduto, i dirigenti della Teggianese hanno deciso di abbandonare il campo in segno di protesta, determinando la sospensione definitiva della gara.

Ora la vicenda passa al vaglio del giudice sportivo, che dovrà fare piena luce su quanto accaduto e adottare eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili.