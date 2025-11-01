Maxi furto a Eboli: razziato il deposito del materiale elettorale

Una scena di devastazione si è presentata agli occhi degli addetti comunali nella mattinata di ieri, quando è stato scoperto un maxi furto avvenuto all’interno dell’ex scuola Lauria, in via Salita Ripa, adibita a deposito comunale per il materiale elettorale destinato alla città di Eboli.

La scoperta è stata fatta dai dipendenti della società “Service” che hanno trovato la porta d’ingresso forzata e l’intero locale completamente a soqquadro. L’allarme è scattato immediatamente.

Ingente bottino di oggetti elettorali

I ladri, agendo probabilmente nelle ore notturne, approfittando dell’isolamento dell’edificio e della scarsa illuminazione dell’area, hanno portato via una consistente quantità di materiale. Il bottino è composto da “tutto il materiale elettorale destinato ai seggi di Eboli”.

Il sopralluogo ha permesso di accertare che sono stati sottratti lampadine, staffe, tendaggi, cavi elettrici, trasformatori, cabine e campane elettorali, ovvero tutto il necessario per l’allestimento di tutti e 34 i seggi del territorio comunale.

Le indagini e l’impegno per il ripristino

Le indagini sono state affidate ai carabinieri della compagnia di Eboli che hanno avviato i rilievi tecnici. I militari stanno cercando di ricostruire la dinamica del furto.