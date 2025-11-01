Maxi furto a Eboli: razziato il deposito del materiale elettorale

Rubato tutto il materiale elettorale del Comune di Eboli necessario per l'allestimento dei seggi

A cura di Redazione Infocilento
Carabinieri Eboli

Una scena di devastazione si è presentata agli occhi degli addetti comunali nella mattinata di ieri, quando è stato scoperto un maxi furto avvenuto all’interno dell’ex scuola Lauria, in via Salita Ripa, adibita a deposito comunale per il materiale elettorale destinato alla città di Eboli.

La scoperta è stata fatta dai dipendenti della società “Service” che hanno trovato la porta d’ingresso forzata e l’intero locale completamente a soqquadro. L’allarme è scattato immediatamente.

Ingente bottino di oggetti elettorali

I ladri, agendo probabilmente nelle ore notturne, approfittando dell’isolamento dell’edificio e della scarsa illuminazione dell’area, hanno portato via una consistente quantità di materiale. Il bottino è composto da “tutto il materiale elettorale destinato ai seggi di Eboli”.

Il sopralluogo ha permesso di accertare che sono stati sottratti lampadine, staffe, tendaggi, cavi elettrici, trasformatori, cabine e campane elettorali, ovvero tutto il necessario per l’allestimento di tutti e 34 i seggi del territorio comunale.

Leggi anche:

Eboli, tentato furto in un centro commerciale: ladri messi in fuga dalla vigilanza

Le indagini e l’impegno per il ripristino

Le indagini sono state affidate ai carabinieri della compagnia di Eboli che hanno avviato i rilievi tecnici. I militari stanno cercando di ricostruire la dinamica del furto.

Continua a leggere su InfoCilento.it

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Mensa Caggiano

Detrazioni sulla mensa scolastica a chi conferisce olio di produzione familiare: ecco l’iniziativa di Caggiano

Torna la Mensa a metro zero e rifiuti zero a Caggiano. Un…

Cisl FP Vallo di Diano

Ultimatum dei sindacati al Consorzio Sociale Vallo di Diano-Tanagro-Alburni: “Politiche sociali nel caos, servono risposte immediate”

Stipendi arretrati, carenze di personale e disorganizzazione mettono a rischio i servizi…

Serie C: la capolista Salernitana fa visita al Latina

Una sfida affascinante tra una Salernitana in cerca di conferme e un…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79