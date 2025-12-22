Maltrattamenti sugli animali, boom di segnalazioni a fine anno: nel salernitano trovato cane incatenato sotto un ponte

L’intervento delle guardie zoofile dell’Accademia Kronos ha interrotto una grave situazione di sofferenza, sanzionato il proprietario

A cura di Redazione Infocilento
Cane legato

Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione degli illeciti a danno degli animali d’affezione da parte del Nucleo Guardie Giurate Zoofile Ambientali Accademia Kronos. Un impegno costante che, come sottolinea il Presidente Alfonso De Bartolomeis, sembra però non bastare di fronte all’enorme numero di segnalazioni che ogni giorno riguardano abbandoni, maltrattamenti e detenzioni in condizioni non idonee.

Negli ultimi giorni di dicembre, infatti, si è registrato un ulteriore incremento di denunce, segno di un fenomeno purtroppo ancora molto diffuso e difficile da arginare.

Controlli a Colliano: cane trovato incatenato sotto un ponte

Durante l’ispezione, effettuata Colliano, le guardie zoofile hanno riscontrato la presenza di numerosi cani, ma uno in particolare ha attirato immediatamente l’attenzione: un animale legato con una catena fissata sotto il ponte della superstrada. Una condizione che costringeva il cane a vivere in uno spazio estremamente ridotto, senza una cuccia e completamente esposto al freddo.

Leggi anche:

Cani detenuti in condizioni critiche tra Eboli, Campagna e Capaccio: raffica di sanzioni

Intervento immediato e sanzioni al proprietario

Grazie alla tempestività degli agenti, questa situazione di grave maltrattamento, è stata immediatamente interrotta. Il proprietario è stato sanzionato e segnalato all’Autorità competente per le ulteriori valutazioni del caso.

Un impegno che continua: tutela degli animali e dell’ambiente

Il Presidente De Bartolomeis ribadisce che l’impegno dell’Accademia Kronos nella tutela degli animali e dell’ambiente proseguirà senza sosta anche nei prossimi giorni. Garantire dignità e protezione a ogni creatura, sottolinea, rappresenta un obiettivo fondamentale, anche quando si tratta di “un solo cane”.

La lotta contro il maltrattamento animale richiede costanza, collaborazione e una crescente sensibilizzazione della cittadinanza. Solo così sarà possibile ridurre episodi che, ancora oggi, emergono con una frequenza allarmante.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Biagio Tomasco, Nursind

All’Asl di Salerno Natale amaro per i lavoratori, Tomasco (Nursind): “Soldi dovuti e mai arrivati”   

«Se non arriveranno risposte rapide e concrete, qualcuno dovrà spiegare perché a…

Maurizio Felicino, presidente Bersaglieri Campania

Il valdianese Maurizio Felicino è il nuovo presidente dei Bersaglieri Campania

Felicino vanta una lunga esperienza all’interno dell’associazione: ha ricoperto incarichi nella Sezione…

Ospedale Eboli

Eboli, anziano colpito da infarto in strada: salvato dai volontari dell’ambulanza della Vopi

L’ambulanza Vopi è arrivata sul posto in pochissimi minuti. Una volta valutate…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.