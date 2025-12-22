Maltrattamenti sugli animali, boom di segnalazioni a fine anno: nel salernitano trovato cane incatenato sotto un ponte

Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione degli illeciti a danno degli animali d’affezione da parte del Nucleo Guardie Giurate Zoofile Ambientali Accademia Kronos. Un impegno costante che, come sottolinea il Presidente Alfonso De Bartolomeis, sembra però non bastare di fronte all’enorme numero di segnalazioni che ogni giorno riguardano abbandoni, maltrattamenti e detenzioni in condizioni non idonee.

Negli ultimi giorni di dicembre, infatti, si è registrato un ulteriore incremento di denunce, segno di un fenomeno purtroppo ancora molto diffuso e difficile da arginare.

Controlli a Colliano: cane trovato incatenato sotto un ponte

Durante l’ispezione, effettuata Colliano, le guardie zoofile hanno riscontrato la presenza di numerosi cani, ma uno in particolare ha attirato immediatamente l’attenzione: un animale legato con una catena fissata sotto il ponte della superstrada. Una condizione che costringeva il cane a vivere in uno spazio estremamente ridotto, senza una cuccia e completamente esposto al freddo.

Intervento immediato e sanzioni al proprietario

Grazie alla tempestività degli agenti, questa situazione di grave maltrattamento, è stata immediatamente interrotta. Il proprietario è stato sanzionato e segnalato all’Autorità competente per le ulteriori valutazioni del caso.

Un impegno che continua: tutela degli animali e dell’ambiente

Il Presidente De Bartolomeis ribadisce che l’impegno dell’Accademia Kronos nella tutela degli animali e dell’ambiente proseguirà senza sosta anche nei prossimi giorni. Garantire dignità e protezione a ogni creatura, sottolinea, rappresenta un obiettivo fondamentale, anche quando si tratta di “un solo cane”.

La lotta contro il maltrattamento animale richiede costanza, collaborazione e una crescente sensibilizzazione della cittadinanza. Solo così sarà possibile ridurre episodi che, ancora oggi, emergono con una frequenza allarmante.