Maltempo: ancora un avviso di allerta meteo, temporali, grandine e raffiche di vento

L'avviso è valido a partire dalla mezzanotte di oggi e fino alle 20 di domani

La Protezione Civile della Regione Campania alla luce delle valutazioni del Centro Funzionale ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo valido dalla mezzanotte fino alle 20 di domani sulle seguenti zone: 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana); 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini); 5 (Tusciano e Alto Sele); 6 (Piana Sele e Alto Cilento); 8 (Basso Cilento).

Si prevedono precipitazioni improvvise e intense anche a carattere di forte temporale. Sono possibili anche grandine, fulmini, raffiche di vento.

Si raccomanda ai Sindaci di attivare i centri operativi Comunali e tutte le misure strutturali e non strutturali atte a mitigare il rischio idrogeologico connesso ai  temporali. L’impatto al suolo delle precipitazioni potrebbe causare allagamenti, esondazioni, trasporto delle acque nelle sedi stradali, frane e caduta massi.

A causa delle raffiche di vento, si raccomanda altresì di monitorare il verde pubblico e le strutture esposte alle sollecitazioni.

