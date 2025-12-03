Protezione Civile: nuovo avviso di allerta meteo, ecco le zone interessate

L'avviso è in vigore a partire dalla mezzanotte di oggi e fino alle 14:00 di domani, giovedì 4 dicembre

A cura di Redazione Infocilento
Ombrello, pioggia

La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica di livello Giallo dalla mezzanotte fino alle 14 di domani, 4 dicembre.

Ecco le zone interessate

Si prevedono precipitazioni intense anche a carattere di temporale, soprattutto sulle zone interne.

Questi i settori maggiormente interessate: zona 4 (Alta Irpinia e Sannio), 5 (Tusciano e Alto Sele), 7 (Tanagro), 8 (basso Cilento).

Leggi anche:

Torna il maltempo nel Cilento: nuovo avviso di allerta meteo per temporali improvvisi ed intensi

Rischio idrogeologico

I temporali, a scala locale anche forti, potrebbero dal luogo a fenomeni connessi al rischio idraulico e idrogeologico come allagamenti, esondazioni e/o caduta massi e frane legate a condizioni instabili del territorio o alla fragilità dei suoli.

Si ricorda ai Comuni di attivare i Centri operativi comunali e di predisporre tutte le misure strutturali e non strutturali atte a prevenire e mitigare i fenomeni previsti. Prestare attenzione agli avvisi della Sala operativa regionale.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.