“Maestri del fare”, storie di persone, comunità e di associazioni: quinta puntata

Ospiti della puntata il coordinatore del Forum dei Giovani di Trentinara, Michele Marino e la segretaria Francesca Liuccio.

A cura di Redazione Infocilento

Racconta storie di persone, di comunità, di associazioni, “Maestri del fare“, il programma condotto da Alessandra Pazzanese.

Protagonisti della nuova puntata i componenti del Forum dei Giovani di Trentinara con il coordinatore Michele Marino e la segretaria Francesca Liuccio.

Il Forum dei Giovani di Trentinara, il cui direttivo è stato eletto nel luglio del 2024, vanta già tante iniziative in attivo: la ripresa dei giochi rionali, il supporto all’organizzazione di eventi e la gestione di un’ampia sede, con una piccola biblioteca, assegnata al Forum dal sindaco, Rosario Carione e dall’amministrazione comunale.

Tanti progetti realizzati con grande successo e tanti progetti da realizzare che rendono i giovani del Forum di Trentinara dei veri e proprio “Mestri del Fare”.

s
TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Vincenzo Sarnicola

Agropoli: Vincenzo Sarnicola vince il “Nobel” della cornea: il prestigioso Castroviejo award

La premiazione in occasione del prossimo congresso annuale dell’Aao

Gelbison, presentato ufficialmente il nuovo allenatore Massimo Agovino

Ufficializzato il nuovo allenatore della Gelbison. Puglisi spiega anche le ragioni della…

Troppi incidenti nel salernitano, i consigli e il bilancio del comandante Macarra

Troppi incidenti, soprattutto nel weend sulle strade salernitane. Tre vittime soltanto nell'ultimo…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79