“Maestri del fare”, storie di persone, comunità e di associazioni: quinta puntata

Racconta storie di persone, di comunità, di associazioni, “Maestri del fare“, il programma condotto da Alessandra Pazzanese.

Protagonisti della nuova puntata i componenti del Forum dei Giovani di Trentinara con il coordinatore Michele Marino e la segretaria Francesca Liuccio.

Il Forum dei Giovani di Trentinara, il cui direttivo è stato eletto nel luglio del 2024, vanta già tante iniziative in attivo: la ripresa dei giochi rionali, il supporto all’organizzazione di eventi e la gestione di un’ampia sede, con una piccola biblioteca, assegnata al Forum dal sindaco, Rosario Carione e dall’amministrazione comunale.

Tanti progetti realizzati con grande successo e tanti progetti da realizzare che rendono i giovani del Forum di Trentinara dei veri e proprio “Mestri del Fare”.