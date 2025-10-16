“Maestri del fare”, storie di persone, comunità e di associazioni: quarta puntata

Ospite della puntata, Mario Panzarella, presidente dell'associazione Mòvesi, ideatore del Giardino Pedagogico di Buccino

A cura di Redazione Infocilento

Racconta storie di persone, di comunità, di associazioni, “Maestri del fare“, il nuovo programma condotto da Alessandra Pazzanese.

Ospite della nuova puntata, Mario Panzarella. Mario, originario di Buccino, dopo la laurea in Giurisprudenza ha deciso di girare l’Europa, dopo aver vissuto in Spagna, in Belgio e in Francia è tornato nel suo paese d’origine offrire una risposta, fatta di azioni locali e visioni globali, allo spopolamento.

Mario è presidente dell’associazione “Mòvesi”, ideatore del Giardino Pedagogico di Buccino, un cantiere permanente di sperimentazione biologica e umana in cui le relazioni umane si coltivano insieme alle piante.

Luoghi di incontri tra culture diverse, tramite una progettazione mirata, Mario è riuscito a portare nel Giardino Pedagogico e in tutto il territorio degli Alburni e del Vallo di Diano tanti giovani da tutta Europa, anche tramite i progetti Erasmus, e a regalare ai tanti volontari del Giardino una nuova visione del territorio e nuove opportunità per questi motivi è un vero Maestro del Fare.

“Maestri del fare” va in onda ogni giovedì alle ore 20:40 sul canale 79 del DTT.

