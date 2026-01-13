Luci d’Artista Salerno: approvato il piano da 2,7 milioni per l’edizione 2026/2027

Mentre Salerno vive le battute finali dell’edizione del ventennale di Luci d’Artista, l’amministrazione comunale ha già avviato le procedure per garantire la continuità della manifestazione nel lungo periodo. La giunta municipale ha ufficialmente approvato la relazione tecnica e il quadro economico per l’annualità 2026/2027. Si tratta di una strategia volta a prevenire criticità gestionali, assicurando tempi tecnici adeguati per la pubblicazione dei bandi e le successive fasi di allestimento delle opere luminose.

Risorse finanziarie e budget stanziato

Il piano economico approvato per la prossima edizione prevede un investimento complessivo di 2.750.000 euro. Questa ingente operazione finanziaria sarà sostenuta attraverso i fondi derivanti dall’Accordo per la Coesione della Regione Campania. La scelta di approvare il budget con largo anticipo risponde alla necessità di gestire con maggiore efficienza una macchina organizzativa complessa, che quest’anno ha dovuto affrontare alcuni disservizi tecnici legati al funzionamento di alcune installazioni, come nel caso dell’opera “Mare d’Inverno”.

Innovazione e nuovi allestimenti scenografici

L’obiettivo dichiarato di Palazzo di Città è quello di superare gli schemi degli anni precedenti, puntando su un profondo rinnovamento estetico e artistico. Il documento approvato dall’Esecutivo sottolinea infatti la volontà di investire in “nuovi allestimenti e scenografie artistiche luminose”.

L’intenzione è quella di abbandonare le riproposizioni cicliche delle vecchie opere per favorire un rilancio concreto dell’attrattiva turistica, garantendo ai visitatori un’esperienza inedita e di alta qualità scenografica.