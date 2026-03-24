L’Istituto Ancel Keys trionfa al contest internazionale: premiati il gusto e il Cilento

Il Cilento sale sul gradino più alto del podio in Valtellina. L’Istituto Alberghiero “Ancel Keys” ha confermato il suo ruolo di leader nella formazione enogastronomica internazionale durante il concorso Students’ Creative Food – International Contest, svoltosi dal 17 al 21 marzo 2026.

I giovani talenti dell’istituto cilentano hanno sbaragliato la concorrenza ottenendo due riconoscimenti di altissimo profilo:

Miglior presentazione dei piatti Miglior promozione del territorio

La Dieta Mediterranea come narrazione visiva

Il successo ottenuto dall’IOC Ancel Keys non è casuale, ma è il frutto di anni di dedizione alla cultura della Dieta Mediterranea. Gli studenti, supportati dai docenti, hanno trasformato le materie prime in una narrazione visiva che ha incantato la giuria. Ogni portata è stata una sintesi perfetta tra tecnica moderna e radici profonde, portando nel piatto i profumi e i colori autentici della propria terra.

Ambasciatori del Cilento nel mondo

Oltre al gusto e all’estetica, a colpire i giudici è stata la capacità dei ragazzi di comunicare il valore del Cilento. Il premio per la promozione del territorio riconosce all’Ancel Keys il merito di formare non semplici cuochi, ma veri e propri “ambasciatori culturali” capaci di raccontare l’equilibrio tra natura e stile di vita tipico della provincia salernitana.

Questo trionfo rappresenta un motivo d’orgoglio per l’intera comunità scolastica e per il territorio cilentano, che vede nei suoi giovani i migliori interpreti di un patrimonio riconosciuto a livello mondiale.