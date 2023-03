Le telecamere di Rai 3 tornano nel Cilento: domani a Sacco il tg itinerante

Le bellezze paesaggistiche, storiche e gastronomiche del Cilento di nuovo protagoniste sulle Reti Rai. Domani, sabato 4 marzo 2023, le telecamere del tg itinerante della Campania, in onda ogni sabato su Rai 3, alle ore 14.00, faranno tappa a Sacco.

Sacco protagonista al tg itinerante di Rai 3

Lo spazio televisivo condotto questa volta dalla giornalista, Francesca Ghidini, è dedicato alla scoperta e alla valorizzazione dei numerosi comuni della regione, raccontando storia, tradizioni e varie notizie dei centri campani.

Le telecamere della terza rete nazionale si accenderanno in particolare sul centro storico, sull’oasi del Sammaro, sul paese vecchio, sulle specialità culinarie locali e tanto altro. La messa in onda è prevista già a partire dalle ore 13,25 sul programma nazionale: “Mezzogiorno Italia” breve spot con immagini di… SACCO; per poi proseguire con il tg itinerante alle ore 14.00 con “viaggio in un paese tra tradizioni e bellezze artistiche e paesaggistiche”.

Il messaggio del sindaco Franco La Tempa

«Grazie a tutti i concittadini che si sono impegnati, a vario titolo, per rappresentare al meglio la NOSTRA COMUNITÀ. Grazie a chi c’era ed a chi voleva esserci ma non ha potuto – scrive il primo cittadino Franco La Tempa – Grazie ai carabinieri della Locale stazione di Piaggine ed ai Carabinieri forestali della Stazione di Valle dell’Angelo per la presenza ed il supporto logistico.

Grazie alla troupe di RAI TG3 Campania, nella persona della giornalista Francesca Ghidini e… grazie SACCO…».