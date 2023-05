“Le mamme campane dimenticate dalla Regione”: il M5S accusa De Luca di mancata attenzione alle promesse elettorali

Il Movimento 5 Stelle non risparmia critiche nei confronti del governatore campano Vincenzo De Luca, il quale viene accusato di non aver mantenuto le promesse fatte in campagna elettorale in tema di maternità e sostegno alle mamme.

La denuncia

A denunciare la situazione è il Consigliere regionale del Movimento 5 stelle, Vincenzo Ciampi, che afferma che la Campania è penultima tra le regioni capaci di sostenere il percorso della maternità, secondo il rapporto di Save the Children.

La nota stampa

Secondo Ciampi, la Campania è al penultimo posto in tutti i settori: lavoro, servizi, soddisfazione personale, partecipazione alla vita politica e strutture in grado di fronteggiare la violenza di genere. Le mamme campane, infatti, trovano difficile conciliare lavoro e cura familiare, e l’inesorabile calo delle nascite, soprattutto nelle aree interne, contribuisce a peggiorare il fenomeno dello spopolamento.

Anche il settore della salute è allarmante: la Campania risulta essere tra le regioni con maggiori segnali di mortalità infantile nel primo anno di vita e consultori attivi per abitante.

“De Luca dovrebbe pensare di chiudere la sua stagione politica e non al suo terzo mandato”

La denuncia del Consigliere regionale non può passare inosservata, soprattutto alla luce del fatto che la situazione della Campania sembra essere sempre più critica per le mamme e i loro figli.

Serve una presa di coscienza da parte della classe politica locale per invertire la tendenza e offrire alle mamme campane le condizioni di vita e di lavoro necessarie per svolgere il loro importante ruolo di genitrici e di cittadine attive nella vita della comunità.