Lavori sulla linea Villa Literno-Minturno: stop ai treni e bus sostitutivi nei weekend di marzo e aprile

Un importante intervento di manutenzione programmata comporterà la sospensione della circolazione ferroviaria tra le stazioni di Villa Literno e Minturno. Il blocco delle attività, necessario per garantire l’efficienza e la sicurezza dell’infrastruttura, si articolerà in due tranche specifiche: dalle ore 15:00 alle ore 03:00 nei fine settimana compresi tra il 28 e il 30 marzo e tra il 18 e il 20 aprile. Tale interruzione avrà un impatto significativo sia sulla lunga percorrenza che sul trasporto regionale, richiedendo una riorganizzazione capillare del servizio.

Impatto sui treni InterCity e InterCity Notte

La sospensione del traffico ferroviario costringerà a profonde variazioni per quanto riguarda i collegamenti nazionali. I treni InterCity operativi sulle tratte che collegano il Nord e il Centro con il Sud Italia — tra cui le relazioni Sestri Levante-Napoli Centrale, Roma Termini-Reggio Calabria e Milano-Salerno — subiranno deviazioni di percorso. Queste modifiche comporteranno la cancellazione di alcune fermate intermedie e variazioni di orario, che in alcuni casi potrebbero prevedere partenze anticipate.

Per quanto riguarda il servizio InterCity Notte, le alterazioni potranno manifestarsi già nella giornata di venerdì. In particolare, sono coinvolte le direttrici Torino-Reggio Calabria e Roma-Sicilia. Per limitare il disagio, è stato predisposto un servizio di bus sostitutivi per selezionati collegamenti InterCity, assicurando la continuità del viaggio laddove la rete ferroviaria risulterà inaccessibile.

Modifiche e cancellazioni per il trasporto Regionale

Il settore del trasporto locale subirà le variazioni più capillari. Tutti i treni del Regionale afferenti alle relazioni Roma Termini-Napoli Centrale (via Formia-Gaeta), Sessa Aurunca-Roma e Minturno-Napoli saranno cancellati nella tratta interessata dai lavori. Inoltre, sono previste rimodulazioni orarie per numerose altre linee, tra cui quelle verso Cassino, Caserta, Civitavecchia, Benevento e Sapri.

Al fine di garantire la mobilità dei pendolari, è stato attivato un robusto piano di collegamenti con autobus che coprirà diverse tratte strategiche, inclusi i collegamenti tra Caserta e Villa Literno, Villa Literno e Minturno, e tra Napoli Centrale e Minturno.

Limitazioni e avvertenze per i passeggeri

L’organizzazione logistica dei trasporti su gomma presenta delle peculiarità di cui i viaggiatori devono tenere conto. I tempi di percorrenza dei bus potrebbero subire incrementi legati alla densità del traffico stradale, e la capacità di carico dei mezzi potrebbe risultare inferiore rispetto agli standard ferroviari.

È fondamentale sottolineare che sui bus sostitutivi vigono rigide limitazioni: non è consentito il trasporto di biciclette né di monopattini elettrici. È inoltre vietato l’accesso agli animali di grossa taglia, fatta eccezione per i cani guida destinati all’assistenza delle persone non vedenti. Le aziende di trasporto confermano che i canali di acquisto e i sistemi informativi sono già stati aggiornati con i nuovi orari e le soluzioni di viaggio alternative.