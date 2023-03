Lavori per l’adeguamento strutturale, antisismico e normativo dell’edificio scolastico “Matteo De Augustinis” di Felitto

L’adeguamento strutturale dell’edificio “Matteo De Augustinis” rappresenta un’importante occasione per Felitto, che potrà contare su un centro polifunzionale moderno e sicuro, capace di ospitare una vasta gamma di attività.

Gli interventi in programma

La ristrutturazione dell’edificio sarà eseguita secondo le più avanzate tecnologie e materiali di costruzione, in modo da garantire la massima efficienza energetica e la sostenibilità ambientale. Inoltre, si prevede che l’edificio sarà completamente accessibile alle persone con disabilità, grazie all’installazione di ascensori e rampe di accesso.

Il centro polifunzionale “Matteo De Augustinis” diventerà dunque un punto di riferimento per tutta la comunità di Felitto, offrendo spazi adeguati per attività culturali, formative e ricreative. Grazie alla sua posizione strategica, l’edificio sarà in grado di ospitare anche eventi di portata nazionale ed internazionale, rappresentando un importante volano per lo sviluppo economico e turistico del territorio.

Le finalità

L’amministrazione comunale ha già avviato le procedure per l’affidamento dei lavori e si prevede che questi possano essere completati entro breve tempo. Con l’inaugurazione del centro polifunzionale “Matteo De Augustinis”, Felitto potrà guardare al futuro con maggiore fiducia, consapevole di aver creato un importante punto di riferimento per la comunità e per il territorio circostante.