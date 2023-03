Efficientamento energetico e adeguamento sismico per una scuola degli Alburni

Il Comune di Petina ha approvato il progetto esecutivo con il quadro economico aggiornato per lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico dell’edificio scolastico. In particolare l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Domenico D’Amato, punta ad ottenere dei finanziamenti per eseguire i lavori. Questi saranno eseguiti nell’istituto Giovanni Pascoli, situato in Petina alla via Nuova n.9.

Il progetto

Il progetto prevede un investimento complessivo di circa 2 milioni di euro di cui circa 1,6 milioni di euro per lavori e circa 400 mila euro per le somme a disposizione dell’amministrazione.

Il precedente progetto dei lavori prevedeva un importo totale di 1,6 milioni di euro, tuttavia, l’Ente ha dovuto rimodulare il quadro economico del progetto esecutivo coerentemente con il prezzario regionale vigente.

Il finanziamento

In questo modo il progetto potrà essere ricandidato a finanziamento sfruttando anche le nuove disposizioni della Regione Campania che ha stanziato ulteriori risorse proprio per permettere l’approvazione di un secondo piano di interventi tramite il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza per la Messa in Sicurezza e per la Riqualificazione delle Scuole.

Il PNRR prevede investimenti in diverse aree, come la digitalizzazione, la sostenibilità ambientale, la salute, l’istruzione e l’innovazione, con l’obiettivo di aumentare la resilienza e la competitività del paese a livello globale.