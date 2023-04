L’astronauta Paolo Nespoli a Sapri per raccontare le sue missioni nello spazio

“La ricerca è alla base della nostra società“. Ha esordito con queste parole Paolo Nespoli, uno dei più importanti astronati dell’agenzia spaziale europea nell’incontro organizzato questa mattina dal Rotary Club Sapri – Golfo di Policastro nell’aula consiliare della città della Spigolatrice. Ingegnere e maggiore della riserva dell’Esercito, Nespoli ha raccontato le sue esperienze nello spazio, attraverso le tre missioni che l’hanno visto coinvolto in prima persona nel 2007, 2010 e 2017 e che gli hanno permesso di trascorrere 313 giorni nello spazio.

L’intervento di Paolo Nespoli a Sapri

Orgoglio tutto italiano, Nespoli ha sottolineato l’importanza della scienza e la “necessità di rendere possibili anche le cose impossibili“. “Sognare anche le cose impossibili è fondamentale per chiunque – dichiara Nespoli – Poi però bisogna darsi da fare affinché i sogni si realizzino. Nella vita ho avuto l’opportunità di fare ciò che volevo, ossia l’astronauta, e di andare nello spazio addirittura con tre missioni per 313 giorni e sono grato di essere riuscito a coronare il mio sogno. Tutti i bambini dovrebbero sognare e cercare di realizzare i loro sogni“.

L’incontro

Ad accompagnare l’astronauta Nespoli nell’incontro che domani ci sarà anche con gli studenti del Golfo di Policastro è Claudio Sollazzo, già direttore dell’agenzia spaziale europea che rivolge un pensiero proprio ai ragazzi. “Innanzitutto è fondamentale presentare ai ragazzi Paolo Nespoli, uno dei professionisti migliori in questo campo. Inoltre la nostra intenzione è quella di trasmettere ai giovani l’idea che aspirare all’impossibile è possibile. Tutti noi possiamo fare tanto. Non si deve avere la paura di osare e si realizzare ciò che il nostro cuore desidera”.

A fare gli onori di casa il Sindaco di Sapri Antonio Gentile e Gennaro Ferrara, Presidente del Rotary Club Sapri- Golfo di Policastro organizzatore dell’incontro che nella giornata di domani avrà come protagonisti i giovani studenti del territorio.

“L’incontro è stato organizzato proprio per i giovani. Come tanti incontri che il Rotary organizza su questo territorio. Noi vogliamo lanciare dei messaggi positivi ai ragazzi e attraverso queste personalità riusciremo a diffondere dei messaggi ancora più positivi. Le future generazioni devono sognare ed essere in grado di realizzare I propri sogni”.

Ad affiancare gli illustri ospiti nella giornata di domani, che si terrà all’Auditorium di Sapri, sarà l’autore e regista RAI Gino Aveta.