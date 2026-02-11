L’ASL Salerno potenzia la sua offerta Screening: introdotto il test HPV DNA (Papilloma virus)

Da gennaio 2026 l’Asl Salerno, aderendo al Programma Regionale Screening, ha potenziato la sua Campagna di Prevenzione Gratuita per il carcinoma della cervice uterina, introducendo il test HPV DNA. L’introduzione del nuovo servizio, fortemente voluta dal Direttore Generale ing. Gennaro Sosto, consolida ulteriormente l’offerta Screening dell’ASL Salerno.

Lo screening della cervice uterina

L’HPV-test è un’indagine molecolare utilizzata per individuare il DNA del papilloma Virus Umano (HPV) nelle cellule della cervice uterina. L’HPV è un virus che provoca un’infezione molto frequente, In genere non causa alcuna alterazione e si risolve da sola. In una minoranza di casi, la persistenza della infezione, provoca delle lesioni a livello della cervice uterina. La maggior parte delle lesioni guarisce spontaneamente ma alcune, se non curate, progrediscono lentamente verso forme tumorali.

Lo screening della cervice uterina, il cui programma è diretto dal dott. Michele Cantelmi, permette di individuare le donne a rischio in fase precoce, anche prima che le modificazioni cellulari siano rilevabili dal Pap test, poiché il materiale prelevato non è letto al microscopio, come nel Pap-test, ma sottoposto a un esame di laboratorio per la ricerca molecolare del DNA dell’HPV.

Ecco cosa offre il percorso

Avere a disposizione l’HPV-test, oltre al pap-test, permetterà di offrire alle donne un percorso di screening del tumore della cervice uterina più efficace e personalizzato in base all’età e alla eventuale vaccinazione contro l’HPV. Non occorre la prescrizione medica: il risultato infatti sarà inoltrato tramite la mail indicata all’atto della prenotazione. In caso di esito positivo, la donna sarà seguita per tutto il percorso diagnostico di approfondimento.ù

Le info utili

Lo Screening della Cervice Uterina prevede: PAP TEST – ogni 3 anni per le donne dai 25 ai 29 anni residenti nell’Asl Salerno, HPV DNA TEST – ogni 5 anni per le donne dai 30 ai 64 anni residenti nell’Asl Salerno. Lo Screening della Cervice Uterina è attivo in tutte le sedi dei Consultori dei 13 Distretti Sanitari dell’Asl Salerno.

Per Prenotare è possibile contattare il Centro Screening Cervice ai numeri 081/9212350 081/9212299 dalle 09:00 alle 17:00 oppure inviare una mail a screening.cervice2@aslsalerno.it Per maggiori informazioni sullo screening della cervice è possibile telefonare al numero 3384914851 o inoltrare un messaggio attraverso WhatsApp.