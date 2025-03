La vecchia casa comunale di Ascea Capoluogo in stato di assoluto degrado e completo abbandono

La vecchia sede del Comune di Ascea, situata in piazza Nicola Basile, versa in uno stato di grave degrado e abbandono, con evidenti problemi strutturali e funzionali. A lanciare l’allarme sono i consiglieri comunali del gruppo “Ascea in Testa”, che hanno inviato una nota al sindaco e agli uffici competenti, chiedendo interventi urgenti di messa in sicurezza.

Un edificio storico in condizioni critiche

L’edificio, un bene culturale tutelato ai sensi del D.Lgs. 42/2004, presenta una serie di criticità: la copertura è sfondata in più punti, i muri sono danneggiati, gli infissi sono rotti e cadenti, e i locali adiacenti sono diventati un rifugio per topi e piccioni. La situazione è aggravata dalla presenza del Circolo sociale anziani al piano terra, frequentato quotidianamente da persone esposte a rischi concreti per la loro incolumità.

Richiesta di interventi immediati

I consiglieri di “Ascea in Testa” hanno richiesto:

Un sopralluogo immediato per valutare la situazione e prevenire eventuali rischi.

L’adozione di misure urgenti di messa in sicurezza e interventi di consolidamento e restauro.

L’esecuzione di attività diagnostiche per valutare la stabilità dell’edificio, con particolare attenzione al rischio sismico.

La trasmissione di una relazione di sopralluogo e di tutta la documentazione relativa alla vicenda.

Allarme sismico

La recente attività sismica nell’area flegrea e nel Potentino ha destato ulteriori preoccupazioni sulla stabilità dell’edificio, che appare fortemente compromessa. I consiglieri hanno pertanto chiesto una valutazione tecnica tempestiva per prevenire eventuali danni.

Coinvolgimento delle autorità competenti

La nota è stata inviata anche al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno e alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino, al fine di sollecitare un intervento delle autorità competenti in materia di sicurezza e tutela del patrimonio culturale.