La segnalazione: moria di pesci lungo il litorale di Capaccio Paestum

Decine di pesci morti sul litorale di Capaccio Paestum. Le segnalazioni sono state molteplici durante gli ultimi giorni e arrivano da località Linora dove i bagnanti si sono trovati a fare i conti con questo inquietante fenomeno che in realtà non è nuovo nella zona, poiché nei giorni scorsi è già stato osservato da alcuni bagnanti nel territorio del comune di Agropoli, proprio alla foce del Solofrone. Questa volta, invece, ad evidenziare la problematica sono i bagnanti di località di Linora.

Le segnalazione dei bagnanti

Questa sorprendente situazione, ha attirato l’attenzione e le perplessità dei bagnanti; è un fenomeno, infatti, che solleva interrogativi sulla sua causa e significato.

Gli esemplari di pesci ritrovati lungo la costa sono stati davvero numerosi.

Le cause del fenomeno

In molti chiedono di comprendere le cause di questo fenomeno. Diverse ipotesi sono state avanzate per spiegare questa moria di pesci. Alcuni sostengono che potrebbe essere collegata a scarichi inquinanti nei corsi d’acqua circostanti, ma recentemente sia l’ARPA Campania che la Guardia Costiera hanno effettuato controlli approfonditi. I risultati hanno escluso la presenza di inquinato.

Questo suggerisce che il fenomeno potrebbe essere influenzato da fattori naturali o da dinamiche più complesse. Non è escluso che i pesci possano essere stati gettati in mare da qualche peschereccio.

I bagnanti, però, chiedono rassicurazioni.