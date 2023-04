La Salernitana sbarca su Amazon: online il nuovo brand store

Prosegue il percorso di espansione e crescita del brand Salernitana, in Italie e nel mondo. È appena arrivato online, su Amazon, il nuovo store dedicato ai colori granata. Tra divise da gioco, abbigliamento tecnico e gadget esclusivi, tutto ciò che ruota attorno all’universo dell’ippocampo sarà acquistabile ovunque ci si trovi.

La Salernitana su Amazon

Una nuova esperienza d’acquisto aspetta tutti i tifosi della Salernitana. Con il lancio dell’U.S Salernitana 1919 Brand Store, su Amazon, tutti avranno l’opportunità di accaparrarsi il prodotto preferito in un’ampia gamma di scelte a disposizione.

Vi sarà la possibilità di ordinare del merchandising esclusivo, servendosi di consegne sempre più rapide, anche all’estero, e promozioni personalizzate. Difatti, ad esempio, è già online la nuova linea di abbigliamento “History”, pensata appositamente per ricordare l’incredibile storia della società granata con la riproduzione, di una prima parte, dei loghi che hanno campeggiato sulla maglia del club. Le divise da gioco, repliche ufficiali, partono da 25€, mentre le maglie pre-match vanno sui 50€.

La crescita imprenditoriale della Salernitana

Quest’iniziativa, molto importante per ampliare la propria fetta di sostenitori e arrivare anche al di fuori dei confini campani e italiani, è solo una tappa del cammino che la società granata ha in mente di mettere in atto per accrescere il valore della Salernitana, non solo sul campo ma anche a livello commerciale e imprenditoriale. In questo modo, si rafforza l’immagine del club e dell’intera Città di Salerno. Prossimo obiettivo, il restyling dello Stadio Arechi, sulla quale ha già messo gli occhi la miliardaria multinazionale “Coca Cola”.