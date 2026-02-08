La Polisportiva Basket Agropoli ritrova la vittoria

Al PalaCilento la Polisportiva Basket Agropoli torna al successo superando Sant’Antimo con il punteggio di 72-53, interrompendo una striscia negativa di sette sconfitte consecutive.
Un match in discesa
La gara si apre nel migliore dei modi per i delfini, che partono con grande intensità. I canestri di Di Mauro, Tempone e Garcia permettono ai padroni di casa di chiudere il primo quarto avanti di cinque lunghezze.
Nel secondo periodo Sant’Antimo prova a rientrare in partita affidandosi soprattutto al tiro dalla distanza, ma l’Agropoli risponde colpo su colpo, mantenendo il controllo del match e andando all’intervallo lungo sul +6.
Al rientro dagli spogliatoi i delfini aumentano ulteriormente il ritmo, difendendo con grande attenzione e trovando buone soluzioni offensive. I canestri di Trotti, Palma e De Sio scavano il solco decisivo, con il terzo quarto che si chiude sul 54-41.
Nell’ultimo periodo l’Agropoli gestisce il vantaggio, dando spazio anche a diversi giovani, senza mai rischiare di perdere il controllo della gara e fissando il risultato finale sul 72-53.
Una vittoria convincente per i delfini, fondamentale per il morale dopo un periodo particolarmente difficile.